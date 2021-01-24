تعرف على التهمة التي قادت عايدة رياض إلى دخول السجن

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تحتفل الفنانة عايدة رياض، بعيد ميلادها اليوم، وهي ممثلة وراقصة استعراضية تتمع بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمها في قلوب جمهورها ومحبيها.



وفي السطور الآتية يكشف "الفجر الفني" قصة دخول عايدة رياض السجن.



ألقي القبض على الفنانة عايدة رياض وعاشت أزمة حقيقية بعد اتهامها بممارسة ​الدعارة، ​ حيث تم إيداعها في سجن القناطر لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تحصل على البراءة عام 1983.



وأكدت ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، أنها تعرضت للظلم والإيذاء النفسي بسبب اتهامها في قضية مخلة، مؤكدة أن القضية كانت ملفقة من الأساس ولم تثبت التحريات أي شيء ضدها.



يشار أن الفنانة عايدة رياض تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "طلقتلك نفسي"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث،

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول الأعمال الاجتماعية التي تتخللها العديد من الأحداث الدرامية والكوميدية،و يناقش القضايا الحياتية في الحياة الزوجية،والمسلسل مكون من 30 حلقة.



مسلسل "طلقتلك نفسي" يضم مجموعة من الشباب منهم أحمد عصام، كارولين عزمي، هاجر أحمد،بجانب عدد كبير من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان بيومي فؤاد، وهو من قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.



