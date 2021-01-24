أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 12:04 ص
الدولار الأمريكي اليوم الأحد
الدولار الأمريكي اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي

 استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد أول أيام الأسبوع، حيث بلغ في متوسط تعاملات البنوك نحو 15.67 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.


 

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24-1-2021 بالبنوك:

 

 

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع بالبنك المركزي 

 ووصل إلى مستويات 15.68  و15.78 جنيه للبيع في بنوك كلا من بنك مصر ايران  والبنك الأهلي الكويتي وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد وبنك كريدي اجريكول، وحقق مستويات 15.67 جنيه للشراء  و15.77 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي  والأهلى اليوناني  وبنك الأسكندرية.

 

الدولار يرتفع 2 قرشا في تعاملات الأسبوع الماضي:

 

وأظهرت تعاملات البنك المركزي، أن الدولار الأمريكي ارتفع بقيمة 4 قروش مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي؛ ليسجل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقارنة 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع التى حققها عند بدايته.

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