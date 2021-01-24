فض سرادقي عزاء لمنع تجمعات المواطنين بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسه مركز ومدينه ابوحماد من التصدي لإقامة أحد سرادقات العزاء بقريه الخيس بنطاق الوحده المحلية بالصوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



