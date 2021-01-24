اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزارتي الزراعة والري

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويستمع المجلس خلال الأسبوع فى جلسته العامة إلى وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



