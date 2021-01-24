اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزارتي الزراعة والري

الأحد 24/يناير/2021 - 03:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستمع المجلس خلال الأسبوع فى جلسته العامة إلى وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

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