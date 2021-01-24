الزراعة: الإستراتيجية الحكومية الحالية هدفها تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الإستراتيجية الحكومية هدفها تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات القومية هدفها تحقيق الأمن الغذائي.





وأضاف "الصياد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مشروع الاستزراع السمكي الفيروز هو أحد المشروعات القومية لتأمين الاحتياجات من الأسماك لتحقيق الاكتفاء الذاتي.





وأشار إلى أن مصر تنتج ما يقرب من مليون و600 ألف طن سنويًا من الأسماك، موضحًا أن الإنتاج المحلي من الأسماك يكفي 85% من الاحتياجات ونستهدف الوصول إلى 100% يسمح بوجود فائض يسمح بالتصدير.



