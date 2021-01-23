المركزي السعودي: نولي اهتمام بتطوير قطاع التأمين

السبت 23/يناير/2021 - 11:26 م
المركزي السعودي
المركزي السعودي
وكالات

قال البنك المركزي " البنك المركزي السعودي "ساما"، إنه يولي اهتماما وعناية خاصة بقطاع التأمين، مبينا أنه عمل- ولا يزال- على عدد من المبادرات التطويرية والإصلاحات الهيكلية من أجل تطوير قطاع التأمين.



وأوضح البنك، خلال تصريحات صحفية، أن الآليات التي يعمل عليها البنك المركزي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي وتحفيز الادخار لدى الأفراد، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مهاراتهم المهنية والفنية.


وشهدت قيمة الأقساط المكتتبة لتأمين الحماية والادخار بالسعودية خلال النصف الأول من 2020 قفزة 27.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ولا يزال قطاع التأمين مستمرا في النمو، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للنصف الأول من 2020 بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

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قطاع التأمين تطوير قطاع التأمين الركزي السعودي

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