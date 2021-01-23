رفع قرابة ألفين طن قمامة من المخالفات المتراكمة بمقلب ههيا بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مسؤولي وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من النقطة الوسيطه بمدينه ههيا لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.



أكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.



وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوي المشرف العام على الحملات الميكانيكية والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 1830طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطه بمدينه ههيا بواقع (69) نقله على مدار تسعه أيام، باستخدام (6) معدات (3سياره قلاب -2لودر-1تريلا) تابعة لوحدة التدخل السريع ومدينه ههيا.



وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح أنه تم رفع أكثر من (90%) من القمامة والمخلفات الموجودة بالنقطة الوسيطه بمدينه ههيا لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.



