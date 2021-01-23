لجان بالشرقية لمتابعة إلتزام المواطنين في المصالح الحكومية وراكبي وسائل النقل بارتداء الكمامة (صور)

Advertisements

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إستمرار عمل اللجان الميدانيه بكل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعه إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل العامه بارتداء الكمامة الواقية.



شدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور بتكثيف الحملات اليوميه المفاجئة على مواقف سيارات الأجره والطرق العامه للتأكد من إرتداء السائقين والمواطنين للكمامه الواقيه وتوقيع الغرامه الماليه الفوريه بقيمه ٥٠ جنيهًا وتطبيق القانون على غير الملتزمين حرصًا على سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا.



وفى هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، واسفرت الحملة عن ضبط وتغريم مطعم بطريق الأحرار أربعة آلاف جنيه غرامه فورية، بالإضافه إلى تغريم ١٧ مواطن بالمواقف والأماكن العامة لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز الحملات الدورية للوقوف على مدى إلتزام أصحاب قاعات الأفراح المكشوفة بتطبيق الاجراءات الاحترازية وفقًا للمساحات والأعداد المحددة،حيث قامت الحملة بالمرور على قاعات الافراح وتم توقيع الغرامة المالية الفورية علي ١٠ أفراد باحدي القاعات المكشوفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية.



طالب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات التى أعلنتها الدولة ضمن حزمه الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهه انتشار فيروس كورونا.





