موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

يستعد فريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس لمواجهة هامة أمام بولونيا مساء غد الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من النسخة الجارية من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة يوفنتوس ضد بولونيا بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء غد الأحد علي ملعب «أليانز ستاديوم».

من جانبه يأتي الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة من 17 مباراة حيث حقق الفريق الفوز في 17 لقاء وتعادل في ستة مباريات وتلقي الهزيمة في مواجهتين.

بينما يحتل فريق بولونيا المركز الـ12 برصيد 20 نقطة جمعهما من 18 لقاء خاضها في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث حقق الفريق الفوز في خمسة مباريات وتعادل في مثلهما فيما تلقى الهزيمة في 8 مباريات.


  

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