خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 07:14 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
يبحث العديد من المواطنين على طريقة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 إلكترونيًا، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للتسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة.

وكان موقع الوزارة قد أعلن في بيان رسمي لها، شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، وتستعرض "الفجر" خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021:

طريقة التسجيل
- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكن المتقدم في التسجل ببطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
- اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
- كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم.
- رقم التليفون والعنوان.
- الرقم القومي لصاحب الطلب.
- كتابة السن والحالة وغيرهما.
- تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.
- إرسال كل المستندات التي تبين حالة المريض بالتفصيل.
- بعد الإنتهاء من كل الإجراءات يستطيع المتقدم الاستعلام عن موعد الكشف أو مراكز التأهيل التابعة له، كما يستطيع من خلال الموقع تحديد موعد الكشف ومعرفة التحاليل المطلوبة منه قبل الذهاب لمركز التأهيل.

شروط استخراج البطاقة
وننشر شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 وهي كالأتي:
- أصحاب ضمور العضلات.
- بتر متعدد الأطراف.
- الشلل الدماغي.
- فاقدي السمع.
- فاقدي البصر.
- طيف التوحد.
- الشلل الرباعي.
- الإعاقات المتعددة وغيرها.

وجديرا بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي انتهت من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي تم استخراج أكثر من 2 مليون بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح المرحلة الثانية مع ضرورة التزام المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بضرورة التسجيل على الموقع وملء البيانات المطلوبة.

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