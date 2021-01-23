يوفنتوس يزف بشرى سارة لجماهيره

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، أن المدافع ماتيس دي ليخت تعافى بشكل تام من إصابته بفيروس كورونا وبات جاهزاً لمواجهة بولونيا في الجولة المقبلة.







وسيدخل المدافع الهولندي الدولي، الذي أصيب بكورونا في 8 يناير (كانون الثاني)، تشكيلة المدرب أندريا بيرلو لمواجهة بولونيا يوم الأحد، بعد سلبية مسحتين متتاليتين.





وفي سياق أخر، أهدر إنتر ميلان فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتعرض مدربه أنطونيو كونتي للطرد في التعادل دون أهداف في ضيافة أودينيزي المتعثر اليوم السبت.