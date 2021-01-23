يوفنتوس يزف بشرى سارة لجماهيره

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، أن المدافع ماتيس دي ليخت تعافى بشكل تام من إصابته بفيروس كورونا وبات جاهزاً لمواجهة بولونيا في الجولة المقبلة.
وسيدخل المدافع الهولندي الدولي، الذي أصيب بكورونا في 8 يناير (كانون الثاني)، تشكيلة المدرب أندريا بيرلو لمواجهة بولونيا يوم الأحد، بعد سلبية مسحتين متتاليتين.
وفي سياق أخر، أهدر إنتر ميلان فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتعرض مدربه أنطونيو كونتي للطرد في التعادل دون أهداف في ضيافة أودينيزي المتعثر اليوم السبت.
وسافر الفريق الزائر لمواجهة أودينيزي بروح معنوية عالية بعد الفوز 2-0 في مباراة قمة على يوفنتوس لكنه لم يستغل تراجع صاحب الأرض الذي أصبح أول فريق يحافظ على نظافة شباكه أمام إنتر في الدوري هذا الموسم.
واقترب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر من التسجيل عندما سدد كرة أنقذها الحارس خوان موسو ببراعة، لكن إحباط الفريق الزائر ظهر عندما تعرض كونتي للطرد بسبب الاحتجاج العنيف في الوقت بدل الضائع.
وبقي إنتر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان الذي خسر 0-3 أمام أتالانتا مع الوصول إلى منتصف الموسم.
ويحتل أودينيزي المركز 14 وله 18 نقطة لكنه لم يحقق أي فوز في آخر تسع مباريات.