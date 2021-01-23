فلسطين .. 30 إصابة في غزة بعد انفجار سببه صاروخ “بدر 3 “ للجهاد الإسلامي

السبت 23/يناير/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر


أصيب 30 فلسطينيًا في انفجار ضخم، وقع اليوم السبت، وقع في منزل يتبع للجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة.

وقال وزير الداخلية في حكومة حركة «حماس» التي تحكم القطاع إن الانفجار وقع صباح اليوم في منزل يتبع لمواطن يسمى أحمد الكفرنة، في بيت حانون، وهو ما أدى إلى إصابة مدنيين وتضرر المنازل المحيطة.

وكشفت شبكة «Mena FN» الأردنية المعنية بأخبار الشرق الأوسط أن عربات الاسعاف والدفاع المدني وفرق من الشرطة أسرعت إلى موقع الحادث، كما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار.

وكشفت أن عربات الأسعاف نقلت حوالي 30 مدني مصاب، بعضهم لديه إصابات خفيفة، إلى المستشفيات المحلية، وبين الموقع أن الإنفجار عرضي ووقع في منزل ناشط يتبع للجهاد الإسلامي، سببه صاروخ من طراز «بدر 3».

وتسبب الانفجار في الكثير من الفوضى إضافة إلى انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السلطات وتجاهلها لخروقات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

كما وجه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، انتقادات حادة أيضا ضد حركة الجهاد الإسلامي لسلوكها المتهور وعدم اهتمامها بسلامة المدنيين الأبرياء، بسبب إخفائها وتخزينها مواد متفجرة وسط مساكن المواطنين، الأمر الذي خلف في السابق العديد من الضحايا المدنيين.

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