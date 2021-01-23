توجيه من محافظ الشرقية المسئولين عن تنفيذ إنشاء برج إداري ومول تجاري متعدد الطوابق بالزقازيق

السبت 23/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
سمر السيد
تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي صبحي مديرة مديرية الإسكان بالشرقية أعمال إنشاء برج إداري ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1047م3 وبتكلفة 55 ملين جنيه، مؤكدا ً أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال أنشاء البرج الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصًا على صحة وسلامة العاملين.

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة طفره هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي والإستثماري بنطاق المحافظة وذلك بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل فضلا عن ما تقدمه من اتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في هذا القطاع الحيوي والهام.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الاسكان أنه جاري إنشاء برج إداري وتجاري على قطعه الأرض الكائنة بميدان التحرير بمدينه الزقازيق والبالغ مساحتها 1047 م3 بتكلفة تعاقدية 55 مليون جنية والصادر قرار التخصيص رقم 3982 لسنه 2020، مشيرة إلى أن البرج من المقرر أن يتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري والطوابق ( الرابع والخامس والسادس) اداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح، وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق وفي إطار تنمية موارد صندوق إسكان المحافظة لتوفير وحدات إسكان لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

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