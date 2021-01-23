فوز ناشئو المقاولون على الجونة ودياً

السبت 23/يناير/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز نظيرة فريق الجونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت السبت، بملعب ذئاب الجبل.

تقدم المقاوون بهدف عن طريق اللاعب فارس عكوه في الدقيقه 23 من الشوط الاول من ضربه جزاء إحتسبها حكم اللقاء الصاعد اسلام عمرو.

وأضاف الهدف الثاني اللاعب عمر فايد في الدقيقه 12 من الشوط التاني من ضربه جزاء أخرى.

وعقب الهدف أحرز الجونة هدفه الوحيد في الدقيقه 39 عن طريق اللاعب يوسف مختار.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.


لا يتوفر وصف.

أخبار تهمك

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ ساعتين

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 6 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ ساعتين و 38 دقيقة

يوفنتوس يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 م

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»