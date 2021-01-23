رئيس البنك الزراعي: 17 مليار جنيه لتمويل مشروعات الأنتاج الداجنى والحيوانى والسمكي

السبت 23/يناير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد المحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، ان البنك يدعم قطاعات الأنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى لصغار وكبار المزراعين والمنتجين بـ 17 مليار جنيه تمثل 40 % من اجمالى محفظة البنك.

وأضاف فاروق للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه تتم أعادة هيكلة للبنك الزراعى المصرى لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالى مع زيادة عدد العملاء إلى 10 مليون عميل، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل، لافتا إلى أنه سيتم تعيين 2800 موظف جديد بفروع البنك البالغة 1200 فرع بجميع المحافظات تم ربطها اليكترونيا

وأوضح المحاسب علاء فاروق، ان مفهوم الشمول المالى سوف يتحقق بأستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في التعامل مع العملاء، خاصة ان البنك المركزى دعم البنك الزراعى بـ 1000ماكينة دفع اليكترونى، لافتا إلى ان البنك الزراعى يمول مشروعات الأنتاج الداجنى والسمكى والحيوانى بفائدة 5% إلى جانب دعم مشروع البتلو وإنتاج الألبان وتطوير الرى الحقلى واستخدام الميكنة الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


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