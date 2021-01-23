رئيس البنك الزراعي: مبادرة "باب رزق" تدعم المشروعات متناهية الصغر

السبت 23/يناير/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف المحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، عن تفاصيل مبادرة "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، معلنا انه لن يسجن فلاح او مزارع بسبب ديونه وان البنك سوق يقدم حلول ميسرة وأنظمة جديدة للسداد بحسب قدرة كل مزارع.

وقال علاء فاروق للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان مبادرة "باب رزق" مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر للشباب في كل القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن 70% من المحفظة الإنتاجية للبنك تدعم وتساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% بحسب تكليفات البنك المركزى.

وأكد علاء فاروق، انه لن يسجن فلاح مصرى له مديونية بتالبنك الزراعى، خاصة بعد وقف تدوير فوائد القروض، وعمل خطة متكاملة لوضع أنظمة سداد للمتعثرين بحسب قدرة كل مزارع، وهى تتضمن إمكانية حذف جزء من الفوائد، لافتا إلى أن 3.6 مليار جنيه لدى 50 الف عميل متعثر، والهدف من تيسير السداد هو كسب هؤلاء العملاء وتحويلهم إلى منتجين في كل القطاعات بمساندة من البنك الزراعى.


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