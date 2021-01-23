مايا مرسي عن تغليظ عقوبة "الختان ": خبر سعيد

السبت 23/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إن تغليظ عقوبة الختان يمثل مرحلة مهمة ويومًا سعيدًا على المرأة المصرية.

وأكدت في مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن القانون شهد تعديلات بتغليظ العقوبة في عام 2016، ثم تغليظها بشكل أكبر في 2012، مشيرة إلى أن فيصل العوائد من تعديل القانون يعتمد على التطبيق على الارض ومباشرة فعاليته ورصد الثغرات.

وأكد أنه بالتعديلات الأخيرة تم تعريف الختان بما يتوافق مع التعريفات الدولية الخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية وبالتالي لايمكن التحايل عليها في التعريف بالإضافة لتشديد العقوبة من الحبس لمدة 5-7 سنوات لتصل إلى سجن مشدد في حال وصل الأمر للوفاة.

وتابعت: " الفكرة ايضًا تعني بداية وجود إجراءات ضد الطبيب الممارس أوالتمريض لتصل العقوبة لعشر سنوات سجن مشدد وقد تصل إلى 15-20 عامًا وهي عقوبات ليست سهلة حيث أننا نتحدث عن جريمة إغتيال للمرأة والطفولة ".

وأعربت مرسي عن سعادتها بتغليظ العقوبات لتصل لغلق المنشاة القائمة بهذه الافعال، معقبة: " سعادة بالغة كفاية أن من يمارس هذا الامر سيؤدي لاغلاق العيادة الخاصة أو المستشفى التي مورس فيها عملية الختان حتى ولو يكن الطبيب صاحب المستشفى وبالتالي الخسارة ستكون كبيرة جدًا بالإضافة لعزل من وظيفته الأميرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

منذ حوالي 3 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 6 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشحات عن الأهلي بدوري الأبطال

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

10:17 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»