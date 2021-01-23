عمرو أديب يكشف تفاصيل الكيان الثوري المعارض الجديد بتركيا (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيتم إعلان كيان ثوري معارض جديد في اسطنبول مكون الثوار الليبراليين والإخوان المسلمين، معلقا: "هو قالوا إحنا هنفضل فاضيين كده.. قرروا يرموا الشغل القديم ويعملوا شغل جديد، بس الكيان الجديد هيكون بنفس الناس القديمة". 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الكيان الثوري اطلق شائعة أن الرئيس الأمريكي بايدن تواصل معهم وسأل عن الوضع في مصر، معلقا: "ده كلام هانتريش وسببه الشاورما والغازات"، لافتا إلى أن التشكيل مكون من أيمن نور، متابعا: "أيمن نور هو رئيس الكيان.. هو صاحب الكرة".

وأضاف مخاطبا أيمن نور وأتباعه، "لما تقعد 7 سنوات متهزش شجرة في مصر ليه حد هيمولكوا.. أنتم بتاكلوا وبتشربوا وبس".


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