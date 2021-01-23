في أول ايام حكمه .. بايدن يتخذ قرارات تضر صناعة النفط الأمريكية

السبت 23/يناير/2021 - 11:02 م
صناعة النفط الأمريكي
صناعة النفط الأمريكي
وكالات

عد ساعات من توليه منصبه، أوفى الرئيس الأمريكي جو بايدن بوعد أطلقه أثناء حملته الانتخابية بإلغاء خط أنابيب النفط " كيستون إكس إل" ( Keystone XL) لنقل النفط الخام من كندا إلى ساحل الخليج الأمريكي.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، قالت وزارة الداخلية الأمريكية إن كبار قادتها فقط هم الذين يمكنهم الموافقة على تصاريح جديدة للحفر خلال الشهرين المقبلين.

وفي الأسبوع المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة، سيمضي بايدن قدما، ويعلق بيع وإيجارات الأراضي الفيدرالية التي تستخدم في صناعة النفط، رغم حصول الولايات المتحدة على 10% من إمداداتها من تلك العقود.

وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع أسهم الشركات المنتجة للنفط ورفعت الضغوط بأرجاء صناعة النفط.

وقال فرانك ماتشيارولا، نائب الرئيس الأول للسياسة في معهد البترول الأمريكي: "في اليومين الأولين من عمر الإدارة الأمريكية الجديدة، اتخذت إجراءات من شأنها أن تضر بالاقتصاد وتكبد الأمريكيين خسارة وظائفهم.. نشعر بالقلق ويجب أن يشعر كل مواطن في الولايات المتحدة بالقلق".

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