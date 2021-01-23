المراغي: القطار الكهربائي السريع نقلة حضارية وسكانية.. ويساهم في ربط المدن بالمناطق السياحية (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بإحدى الجامعات الكندية ومصمم القطار السريع بكندا، إن القطار الكهربائي السريع التي بدأت مصر خطواتها في تنفيذه والذي يضم 15 محطة من العين السخنة إلى العلمين سيمثل نقلة حضارية وسكانية لمصر، مشيرًا إلى أن هذا حدث في كندا قبل سنوات. 

وأضاف "المراغي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن القطار السريع يقطع بأكثر من 200 كيلو متر في الساعة، موضحًا أنه لابد من تطوير القضيب وخط السكك الحديد نفسها من أجل هذا القطار.

وتابع "تنفيذ هذا القطار يحتاج إلى عمل كبير بنفس السرعة التي تنجز بها مصر المشاريع الكبرى، كل ما تزيد السرعة كل ما تكلفة الصيانة ستكون أعلى ولكنه في الوقت نفسه سيساهم في تنشيط حركة التجارة والسكان، وسرعة انجاز مصر للمشاريع القومية الكبرى يدعو للتفاؤل بشأن إنشاء القطار في المدة المحددة وهو ما سيساهم في ربط المدن بالمناطق السياحية".


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