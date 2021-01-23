استشاري أمراض معدية: حصلنا على موافقة لتجربة اللقاح الروسي على 500 حالة (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور شريف عباس، استشاري الكبد والأمراض المعدية بجامعة المنوفية، أن هناك 40 نوع من لقاحات كورونا في مرحلة التجارب السريرية، قائلا: "40 نوع من اللقاحات في مرحلة التجارب السريرية وانتهينا من التجارب في مصر على بعضها، ومصر تسير بخطوات سابقة كتير دولة أخرى في مواجهة كورونا".

وأضاف الدكتور شريف عباس، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أنا مصر تختلف عن غيرها من الدول بأنها تقوم بتجربة اللقاحات بنفسها قبل اعطائها للمواطنين، لافتا إلى أنه بالنسبة للقاح الروسي حصلوا على موافقة لتجربته في 3 اماكن بحثية في مصر.

وتابع: "حصلنا على موافقة من وزارة الصحة لتجريب اللقاح الروسي على 500 حالة، كما أن الدولة ممثلة في شركة مصرية وطنية تتفاوض على شراء 25 مليون جرعة من اللقاح الروسى، وكل اللقاحات ستكون عن طريق وزارة الصحة"، مؤكدا أن انخفاض معدلات الاصابات بسبب حرص المصريين.

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كورونا انخفاض الاصابات الاعلامي خيري رمضان

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