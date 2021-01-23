جامعة المنصورة تتبني حالة طفلة نبروه التي عذبها والدها وهدد بحرقها



وأشار رئيس الجامعة أنه سوف يتم عرض الطفلة على فريق من المتخصصين لعلاج الرضيعه، داخل مركز جراحة الأوعية الدموية وهو اول مركز متخصص بالجامعات المصرية برئاسة الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية.



وأضاف رئيس الجامعة أنه سوف يتم عمل متابعة للطفلة داخل مستشفي الاطفال الجامعي، ومتابعة حالتها الصحية عامة.



ومن جانبها عبرت امال البسيوني والدة الطفلة، عن سعادتها بتلك المبادرة من جامعة المنصورة، لعلاج ابنتها بالمراكز الطبية المتميزة فى هذا العلاجات ووجهت الشكر لرئيس الجامعة على تلك اللفتة الإنسانية.

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تبني الجامعة حالة الطفلة السيدة رمضان عمرها 14 شهر، صاحبة واقعة فيديو نزع ملابسها ومحاولة حرقها من والدها، لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحات التجميل، لعلاج ( وحمة) تظهر فى وجه الرضيعة، وذلك بعد مناشدات كثيرة وصلت إلى الجامعة بعلاجها.