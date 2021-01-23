حسام فريد: الشركات المصرية قادرة على تلبية احتياجات القرى المصرية (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال حسام فريد، العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الرفع بمشروع الاستزراع السمكي، إن ذلك المشروع من أكبر المشروعات في تاريخ مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مصر كانت في البداية تشرك الشركات الأجنبية لتحقيق التطور، ثم منذ 5 سنوات بدأت الشركة المصرية تدخل في مجال المشاركة في المشروعات القومية.

وأكد العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الرفع بمشروع الاستزراع السمكي، أن الشركات المصرية أصبحت لها مساهمة أكبر في المشروعالت القومية.

وأضاف العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الرفع بمشروع الاستزراع السمكي، أنه سيتم توفير جميع الطلبمات التي تحتاجها المشروعات القومية.

وأشار حسام فريد إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتوفير احتياجات 1500 قرية، ضمن مشروع تطوير القرى المصرية، موضحا أن العديد من المصنعين سيساهمون في توفير 10 آلاف مضخة.

واستطرد أن الشركات المصرية قادرة على تلبية احتياجات القرى المصرية، كما أن المشروعات القومية وفرت فرص عمل كثيرة للشباب.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع تطوير القرى المصرية مشروع الاستزراع

أخبار تهمك

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ أقل من ساعتين

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشحات عن الأهلي بدوري الأبطال

منذ 18 دقيقة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم"المصرية للاتصالات" و"هواوي" لإنشاء أول حوسبة سحابية

وزير الصناعة يبحث مع شركة صينية بدء إنتاج الدراجات الكهربائية في مصر

محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع الصرف الصحي لقريتي المراشدة والقلمينا

في عهد السيسي| الاستزراع السمكي يغطى 75% من الانتاج.. والاكتفاء الذاتي على الأبواب (فيديو)

إنشاء أول مشروع صناعي زراعي بتكلفة مليار دولار في المنيا (فيديو)

محافظ المنيا يتفقد مراحل إنشاء مصنع بنجر السكر "فيديو"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

10:17 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»