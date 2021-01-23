حسام فريد: الشركات المصرية قادرة على تلبية احتياجات القرى المصرية (فيديو)

Advertisements

قال حسام فريد، العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الرفع بمشروع الاستزراع السمكي، إن ذلك المشروع من أكبر المشروعات في تاريخ مصر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مصر كانت في البداية تشرك الشركات الأجنبية لتحقيق التطور، ثم منذ 5 سنوات بدأت الشركة المصرية تدخل في مجال المشاركة في المشروعات القومية.



وأكد العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الرفع بمشروع الاستزراع السمكي، أن الشركات المصرية أصبحت لها مساهمة أكبر في المشروعالت القومية.



وأضاف العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الرفع بمشروع الاستزراع السمكي، أنه سيتم توفير جميع الطلبمات التي تحتاجها المشروعات القومية.



وأشار حسام فريد إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتوفير احتياجات 1500 قرية، ضمن مشروع تطوير القرى المصرية، موضحا أن العديد من المصنعين سيساهمون في توفير 10 آلاف مضخة.



واستطرد أن الشركات المصرية قادرة على تلبية احتياجات القرى المصرية، كما أن المشروعات القومية وفرت فرص عمل كثيرة للشباب.





