رسمياً .. وائل القبانى مديرا فنيا لبنى عبيد بالقسم الثاني

السبت 23/يناير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
قرر مجلس إدارة نادي بني عبيد، إسناد مهمة تدريب الفريق الكروي الأول إلى وائل القبانى لاعب الزمالك الأسبق، عقب إستقالة عادل صديق، عقب الخسارة من المالية بالقسم الثاني.

وأعلن مجلس إدارة نادى بنى عبيد الرياضى قبول إستقالة المدير الفنى السابق للفريق عادل صديق عقب الهزيمة التى تعرض لها الفريق اليوم أمام مالية كفرالزيات بهدفين مقابل هدف.

ويعانى بنى عبيد منذ بداية الموسم حيث لم يحقق الفريق أى فوز حتى الآن بالقسم الثانى .

ويحتل بنى عبيد المركز الأخير برصيد 5 نقاط حيث حقق الفريق التعادل فى خمس مباريات وتعرض للهزيمة فى 4 مباريات.

ويضم الجهاز المعاون للقباني، تامر أبو جبل مدرب عام، وأحمد عمران مدرب مساعد، وأحمد أبو مسلم مدرب حراس مرمى.

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