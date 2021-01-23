تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالسويس



وفي نفس التوقيت ، يلتقي مركز شباب سليم الحي بقيادة خليفة عبد القوي بنظيرة مركز شباب الرائد بقيادة ياسر سخان في المباراة التى تجمع بينهما على ملعب السلام.



ويذكر أن شبابقرية عامر صعد كأول المجموعة الأولي برصيد ٢٦ نقطة ، أما السلام صعد ثانى المجموعة الثانية برصيد ١٨ نقطة، شباب سليم الحي صعد كأول المجموعة الثانية برصيد ٢١ نقطة، أما مركز شباب الرائد صعد ثاني المجموعة الأولي برصيد ٢٦ نقطة.



ينطلق ظهر الأحد مواجهتي نصف نهائي دورى مراكز الشباب بمحافظة السويس، والتي تنظمها الوزارة في نسخته الثامنة.تقام المواجهة الأولي بين مركز شباب قرية عامر بقيادة مصطفي عنبة و مركز شباب السلام بقيادة سيد تيجانا في المباراة التى تجمع بينهما على ملعب شباب المدينة بالاربعين.