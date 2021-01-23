تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالسويس

السبت 23/يناير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
ينطلق ظهر الأحد مواجهتي نصف نهائي دورى مراكز الشباب بمحافظة السويس، والتي تنظمها الوزارة في نسخته الثامنة.

تقام المواجهة الأولي بين مركز شباب قرية عامر بقيادة مصطفي عنبة و مركز شباب السلام بقيادة سيد تيجانا في المباراة التى تجمع بينهما على ملعب شباب المدينة بالاربعين.

وفي نفس التوقيت ، يلتقي مركز شباب سليم الحي بقيادة خليفة عبد القوي بنظيرة مركز شباب الرائد بقيادة ياسر سخان في المباراة التى تجمع بينهما على ملعب السلام.

ويذكر أن شبابقرية عامر صعد كأول المجموعة الأولي برصيد ٢٦ نقطة ، أما السلام صعد ثانى المجموعة الثانية برصيد ١٨ نقطة، شباب سليم الحي صعد كأول المجموعة الثانية برصيد ٢١ نقطة، أما مركز شباب الرائد صعد ثاني المجموعة الأولي برصيد ٢٦ نقطة.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ أقل من ساعتين

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ ساعة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ نصف ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناجلسمان على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

09:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»