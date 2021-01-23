الزراعة: 19 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو

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كشف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضي أن المشروع القومي للحوم البتلو مشروع قومي هام، حيث أدى لرفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 52% إلى 57%.



وأشار "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " كلمة أخيرة" عبر فضائية ""، مساء السبت، إلى أن السنة الاخيرة شهدت ضخ نحو 3.6 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو، موضحا أن عدد المستفيدين من المشروع خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ نحو 19 ألف مستفيد بنحو 220 ألف راس ماشية.



وتابع أن مراكز تجميع الالبان من المشروعات المهمة، والرئيس يوليها إهتمامًا خاصًا وتمكنا من إدخالها ضمن مبادرة البنك المركزي بتمويل التطوير بفائدة 5% ونقوم كوزارة الزاعة بالاشراف عليها وتقديم الدراسات لها مجانًا بالاضافة لشهادات الاعتماد الدولي المطلوبة لهذه المراكز والتي كانت باهظة التكاليف.

