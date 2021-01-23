" العبور " بطلا لدوري الميني فوتبول ببني سويف



شهد اللقاء أحمد علي عضو مجلس النواب، ومصطفي إبراهيم مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وإبراهيم دهشان مدير المديرية السابق، ومحمد عبدالتواب مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ورائد رمضان مدير مركز شباب ببا، وأسامة الجندي رئيس منطقة تنس الطاولة ببني سويف وناصر عبدالله رئيس قطاع تليفونات بنى سويف .



وضمت البطولة (١٠) فرق بنظام المجموعتين، وحصل فريق العبور علي كأس البطولة وميداليات، وفريق قمبش علي ميداليات، كما حصل مركز شباب مدينة بني سويف علي أفضل فريق لعب نظيف، وحصل اللاعبين حمادة زغلول بفريق قمبش علي أحسن لاعب، وهداف أول خالد مفتاح بفريق قمبش وهداف ثاني محمد مصطفي بفريق العبور .



وتسلم كلا من مصطفي إبراهيم وإبراهيم دهشان ووائل عبدالعال، وعبدالحسيب محمد رئيس مجلس إدارة مركز شباب تزمنت، ومجدي صالح مدير نادي الشباب ببني سويف .. علي درع الدوري تقديرا لجهودهم، كما تسلم حكام الدوري ميداليات .



جدير بالذكر أن منطقة الميني فوتبول برئاسة الدكتور ياسر شلبي، وتضم محمود سليمان نائبا، وأحمد عبدالمجيد مدير تنفيذي، ورجب الوجيه رئيسا للجنة المسابقات، وصابر معروف لجنة العضوية، ووائل عبدالعال رئيسا للجنة الحكام، وأحمد عبدالعظيم أمينا للصندوق، ومحمد الحسيني منسق إعلامي، وكريم مصباح للجنة الطبية، وحاتم القلاوي مديرا فنيا للمنطقة .







نجح فريق مركز شباب العبور فى التتويج ببطولة دوري الميني فوتبول ببني سويف وذلك عقب فوزه علي فريق مركز شباب قمبش بنتيجة ٤ / ٢ خلال اللقاء الذي جمع بينهما بملعب مركز شباب تزمنت الشرقية ببني سويف، وبذلك يصعد فريق العبور لدوري الممتاز أ .