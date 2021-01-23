" العبور " بطلا لدوري الميني فوتبول ببني سويف

السبت 23/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
نجح فريق مركز شباب العبور فى التتويج ببطولة دوري الميني فوتبول ببني سويف وذلك عقب فوزه علي فريق مركز شباب قمبش بنتيجة ٤ / ٢ خلال اللقاء الذي جمع بينهما بملعب مركز شباب تزمنت الشرقية ببني سويف، وبذلك يصعد فريق العبور لدوري الممتاز أ . 

شهد اللقاء أحمد علي عضو مجلس النواب، ومصطفي إبراهيم مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وإبراهيم دهشان مدير المديرية السابق، ومحمد عبدالتواب مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ورائد رمضان مدير مركز شباب ببا، وأسامة الجندي رئيس منطقة تنس الطاولة ببني سويف وناصر عبدالله رئيس قطاع تليفونات بنى سويف .

وضمت البطولة (١٠) فرق بنظام المجموعتين، وحصل فريق العبور علي كأس البطولة وميداليات، وفريق قمبش علي ميداليات، كما حصل مركز شباب مدينة بني سويف علي أفضل فريق لعب نظيف، وحصل اللاعبين حمادة زغلول بفريق قمبش علي أحسن لاعب، وهداف أول خالد مفتاح بفريق قمبش وهداف ثاني محمد مصطفي بفريق العبور . 

وتسلم كلا من مصطفي إبراهيم وإبراهيم دهشان ووائل عبدالعال، وعبدالحسيب محمد رئيس مجلس إدارة مركز شباب تزمنت، ومجدي صالح مدير نادي الشباب ببني سويف .. علي درع الدوري تقديرا لجهودهم، كما تسلم حكام الدوري ميداليات . 

جدير بالذكر أن منطقة الميني فوتبول برئاسة الدكتور ياسر شلبي، وتضم محمود سليمان نائبا، وأحمد عبدالمجيد مدير تنفيذي، ورجب الوجيه رئيسا للجنة المسابقات، وصابر معروف لجنة العضوية، ووائل عبدالعال رئيسا للجنة الحكام، وأحمد عبدالعظيم أمينا للصندوق، ومحمد الحسيني منسق إعلامي، وكريم مصباح للجنة الطبية، وحاتم القلاوي مديرا فنيا للمنطقة .


أخبار تهمك

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناجلسمان على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

09:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»