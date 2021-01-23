في عيد ميلادها.. تعرف على ديانة عايدة رياض الحقيقية

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يحل اليوم الثالث والعشرين من يناير عيد ميلاد الفنانة عايدة رياض التي تتمع بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمها في قلوب جمهورها ومحبيها ، حيث شاركت في بطولة أعمال سينمائية مهمة، مثل اللعب مع الكبار، ودم الغزال، بالإضافة إلى غيرها من الأفلام والمسلسلات المهمة بذاكرة الفن، ورغم شهرتها من سنوات إلا أنه لم يعرف الكثير ديانتها الحقيقة.



وفي السطور الآتية نكشف لكم ديانة الفنانة عايدة رياض الحقيقة.



وكان مؤخرًا تم تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم الفنانة عايدة رياض، معلقا على إساءة النبي قائلة "انا مسيحية وأكيد ميرضنيش أن حد يغلط في الرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا واحد يا رب انصرنا على القوم الكافرين"



ولكنها كشفت بعد ذلك بأنها ليس هي من نشر هذا الكلام، مضيفة أنها لا تملك أي صفحات علي الفيسبوك موضحة بأنها اذا قامت بكتب شئ كانت ستكتب نفس الكلام موجه الشكر لصاحب هذا الصفحة.