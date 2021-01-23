الصحة: نتوقع الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا خلال 3 أسابيع

السبت 23/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل بدء تطعيم الفرق الطبية غدا، مشيرا إلى أن بداية التطعيم ستكون من مستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لها الأولوية في الحصول على تطعيم لقاح كورونا، موضحا أنه سيتم تطعيم الفرق الطبية غدا بلقاح تقوم فكرته على الفيروس الغير مفعل.
                                                      
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على فتح تعاقدات مع كل اللقاحات، معلقا: "لم نغلق بابنا وتفاوضنا مع الجميع لتوفير اللقاح للمصريين"، موضحا أن الأولوية لكبار السن في الحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، متوقعا الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية خلال 3 أسابيع.

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