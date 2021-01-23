وزير النقل: 5 قطارات هدية من سيمنز للشعب المصري والرئيس السيسي (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 10:23 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
داليا الحسين
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كل المصريين لهم أن يسعدوا ويفخروا بما رأوه اليوم من افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إعادة صياغة شرق بورسعيد بالكامل.

وأضاف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الكثيرين كانوا لا يعلمون أن مصر بها أكبر مزرعة سمكية وميناء في العالم، ومنطقة تحسين تربة.

ولفت إلى أنه قام بعمل خطة طموح للسكة الحديد منذ توليه حقبة وزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على 260 جرار قطار سكة حديد جديد، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضح وزير النقل، أنه عندما تولى وزارة النقل كان بهيئة السكة الحديد 800 جرار منها 400 متهالك.

وأكد أن عدد ركاب السكة الحديد المستهدفين في عام 2030 هو 2 مليون راكب، وهذا يتطلب تطوير هيئة السكة الحديد من كل شيء إشارات والسكك الحالية وعمل إزدواج لها.

وأردف وزير النقل، أن «الناس راكبة فوق بعضها على في القطارات»، ونسبة الإشغال في خطوط الضواحي تعدت 200%، ولذا كان لا بد من عمل إزدواجية لخطوط السكك الحديد.

واستطرد أنه يسعى لتطوير 10 آلاف كيلو متر خطوط السكة الحديد في مصر كما أن هناك حاجة لإنشاء 5 آلاف كيلو متر جديدة بحلول عام 2030.

وأضاف كامل الوزير، وزير النقل، أن عدم امتلاك مصر لقطار سريع حتى الآن «عيب»، فالمغرب بها قطار سريع منذ عام 2018، موضحا أن وجود قطار سريع بين العاصمة الإدارية والعين السخنة بات مؤكدًا.

وأوضح أن تكلفة الخط 460 كيلو مترا من القطار السريع 8.2 مليار دولار، مؤكدا أنه يحق لمصر أن تلغى اتفاق القطار السريع مع الشركات المتعاقدة معها طالما أن هناك تفاوتا في الأسعار.

واستكمل أن شركة سيمنز الألمانية فازت بتنفيذ مشروع القطار السريع بعدما قدمت أقل سعر وهو 3 مليارات دولار، ثمن الوحدات المتحركة من قطارات وجرارات وصيانة 15 عاما، إلى جانب أقل فائدة لقيمة القرض، ويعمل معها كل من شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم.

وأشار وزير النقل، إلى أن شركة سيمنز منحت الرئيس السيسي والشعب المصري هدية 5 قطارات زيادة بـ 15 مليون دولار فقط.

ونوه إلى أن كل شركة سوف تنفذ محطة واحدة من محطات القطار السريع مهما زاد حجم الشركة، حتى يتاح لكل الشركات المشاركة في المشروع، مؤكدا أن الخط الأول من القطار السريع يعمل به قرابة 100 شركة مصرية.

وقال إن المرحلة الثانية من القطار السريع أسوان - 6 أكتوبر، مردفا «ناس الصعيد كرماء وبيدفعوا عشان يركبوا قطار الـ «vip»، حيث إن نسبة الإشغال به تبلغ 120%.

وتابع وزير النقل، أن القطار السريع أكتوبر وأسوان سوف يسير من جهة غرب النيل ويمر بالفيوم مرورا بمحافظات الصعيد حتى الوصول إلى أسوان.

وأتم الوزير قائلا: «تم بيع خردة السكة الحديد بـ 340 مليون جنيه في أكبر صفقة، مختتما «مصر كبيرة وتستاهل أكتى من ألفى كيلو متر سكة حديد وعلى المصريين ألا يستمعوا للقنوات المغرضة».


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