الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

السبت 23/يناير/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن وزارة الصحة ستقوم بالإعلان غدًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتطعيم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك 40 مركزًا طبيًا لتلقي التطعيمات.

وأضافت "نهى" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن بداية التطعيم غدًا سيكون للأطقم الطبية في مستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية من لقاح سينوفارم.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا القيام بجميع الاتفاقيات والمراجعات والعمل بالتوازي في أكثر من اتجاه من أجل الحصول على دفعات إضافية من اللقاح خلال الأسابيع المقبلة سواء من شركة استرازينكا أو فايزر.

وأكدت أن وزارة الصحة لا تملك صلاحية إجبار أيا من الأطقم الطبية أو المواطنين لتلقي لقاح كورونا والأمر اختياري للجميع وسيكون وفقًا للأولويات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

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