مداهمة مصنعين واعدام أكثر من ١٣ طن أغذية فاسدة في الشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
سمر السيد
ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة موسعة للمرور علي مصانع الأغذية بمدينة القنايات، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

تبين خلال المرور وجود ٢ مصنع بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثلا خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، أحدهما للحلاوة طحينية والأخر للمخللات بمدينة القنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان، كما تم ضبط ١٢ طن و٢٠٠ كجم، عبارة عن ١٥٠ برميل مخلل زنة كل برميل ٨٠ كجم، و٢٠٠ كجم طحينة، لسوء التخزين، وإعدام طن و٤٤٠ كجم مخللات وحلاوة طحينية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، وتحرير ٦ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة القنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

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