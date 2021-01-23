رئيس هيئة الثروة السمكية يكشف عن مزايا مشروع "الفيروز" للاستزراع

السبت 23/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن مشروع الاستزراع السمكي "الفيروز" من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في مصر الذي سيعمل على تطوير سيناء ومجال الاستثمارات فيها وتوفير 10 آلاف فرص عمل.

وأضاف "مصيلحي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن المنتج من هذه المزارع سيكون ذو جودة عالية وصالح لدعم السوق المصري والتصدير.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن هذه المشروعات تعمل على تدوير المياه وتقليل عمليات الصيد الجائر والزريعة، مؤكدًا أن هذا المشروع للاستزراع السمكي من المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع عالية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع "الفيروز"، مشروع عملاق على 30 الف فدان، ومقسمة على عدة مراحل، الأولى قائمة على الاستزراع السمكي على مساحة 5 الاف فنادن، تقوم بإنتاج 13 ألف طن من اسماك المياة المالحة، والمرحلة الثانية ستكون عبارة عن بحيرات صغيرة على مساحة 10 الاف فدان وستكون مخصصة للصيد الحر.

وأضاف "مصيلحي"، أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات، بعد الانتهاء من مشروعات الاستزراع السمكي، موضحًا أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك، وتستهلك 2 مليون و500 ألف طن، وخلال 5 سنوات سنكون نجحنا في سد الفجوة بين المنتج والمستهلك.

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