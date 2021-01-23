وكيل صحة الشرقية يفاجئ 3 مستشفيات ويصدر عدة توجيهات مهمة (صور)

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفيات القنايات المركزي، والزقازيق العام، وحميات الزقازيق، يرافقه مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة الصيانة بالمديرية، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام المختلفة بالمستشفيات، والتأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين، ومتابعة شبكة الغازات وسلامة المخارج الخاصة بها داخل الأقسام الطبية، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تواجد القوي البشرية، والفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهم، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.



حيث كانت الزيارة الأولي لمستشفي القنايات تفقد "مسعود" خلالها قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، وعناية الاطفال، وتم الإطمئنان علي الرعاية الطبية المقدمة للأطفال داخل وحدة العناية، كما تابع سير العمل بالمعمل، وشدد علي عدم التأخير في استخراج النتائج المعملية للمرضي، كما تفقد الخدمات المعاونة من المغسلة، والمطبخ للتأكد من جودة الطعام المقدم للمرضي، ووحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، وتم التأكد من الصيانة الدورية لها، كما قام بالمرور علي عيادة الأمراض التنفسية بالمستشفي.



وكانت الزيارة الثانية لمستشفي الزقازيق العام تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وشدد علي الإنتهاء من أي قوائم إنتظار تخص العمليات الجراحية، وخاصة عمليات قسم العظام وتغيير المفاصل، كما أكد علي تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، وشدد علي الإلتزام بخطوط السير المحددة للمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي لمنع إنتشار العدوى بالمستشفى.



وكانت الزيارة الأخيرة لمستشفي حميات الزقازيق، وتم الاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بقسم العزل، والكلي، والمناظير، والاستقبال، وكلف مدير إدارة التخطيط بعمل دراسة لتطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال بالمستشفي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.