طارق فهمي: علاقة مصر بأمريكا خلال إدارة بايدن ستكون "الند بالند"

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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه من المتوقع أن تدخل الإدارة الامريكية الجديدة في سجال مع تركيا، وستعمل على تقييد الحركة التركية في الإقليم.



وأوضح فهمي، في حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار،إن الحركة التركية المرفوضة في الإقليم، وفي منطقة المتوسط، دفعت تركيا لاستجداء الحوار مع مصر.



ونوه إلى أن الشكل الأساسي لعلاقة مصر مع أمريكا سيكون علاقة الند بالند، لأن مصر ليس لديها ما يكبلها.



وتابع ان مصر واقفة على أقدام راسخة، موضحا أن إدارة بايدن إدارة كلاسيكية محافظة، وترى ان مصر دولة مهمة، والحوار بين مصر وواشنطن، سيكون على أسس جديد خاصة وأن مصر نوعت علاقاتها بشكل قد يزعج أمريكا.

