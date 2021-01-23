طارق فهمي: علاقة مصر بأمريكا خلال إدارة بايدن ستكون "الند بالند"

طارق فهمي: علاقة مصر بأمريكا خلال إدارة بايدن ستكون "الند بالند"
السبت 23/يناير/2021 - 10:07 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه من المتوقع أن تدخل الإدارة الامريكية الجديدة في سجال مع تركيا، وستعمل على تقييد الحركة التركية في الإقليم.
وأوضح فهمي، في حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار،إن الحركة التركية المرفوضة في الإقليم، وفي منطقة المتوسط، دفعت تركيا لاستجداء الحوار مع مصر.
ونوه إلى أن الشكل الأساسي لعلاقة مصر مع أمريكا سيكون علاقة الند بالند، لأن مصر ليس لديها ما يكبلها.
وتابع ان مصر واقفة على أقدام راسخة، موضحا أن إدارة بايدن إدارة كلاسيكية محافظة، وترى ان مصر دولة مهمة، والحوار بين مصر وواشنطن، سيكون على أسس جديد خاصة وأن مصر نوعت علاقاتها بشكل قد يزعج أمريكا.
وأوضح فهمي، في حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار،إن الحركة التركية المرفوضة في الإقليم، وفي منطقة المتوسط، دفعت تركيا لاستجداء الحوار مع مصر.
ونوه إلى أن الشكل الأساسي لعلاقة مصر مع أمريكا سيكون علاقة الند بالند، لأن مصر ليس لديها ما يكبلها.
وتابع ان مصر واقفة على أقدام راسخة، موضحا أن إدارة بايدن إدارة كلاسيكية محافظة، وترى ان مصر دولة مهمة، والحوار بين مصر وواشنطن، سيكون على أسس جديد خاصة وأن مصر نوعت علاقاتها بشكل قد يزعج أمريكا.