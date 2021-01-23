طارق فهمي: لا أتوقع دعم جو بايدن لاتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل

Advertisements

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يتوقع قيام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد يلجأ بدعم أي اتفاقيات سلام جديدة بين دول الخليج وإسرائيل، موضحًا أنه سيترك سيترك الاختيار للدول، ولن يمارس أي ضغوط من أجل إتمام اتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إدارة بادين كلاسيكية محافظة، منوها أن بايدن لن يخاطر بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج خصوصا في هذا التوقيت.



ولفت "فهمي"، إلى أن إدارة بايدن تتعامل مع إيران على أنها دولة من السهل استيعابها، وتغيير السلوك الايراني في المنطقة، ولكن حتى الآن لا توجد معلومة صريحة وواضحة حول دعوة أمريكا إلى حوال إقلمي مع إيران ودول المنطقة.



وأكد أستاذ العلوم السياسية أن جو بايدن سيقوم أولا بتوطيد علاقته بدول اوروبا وروسيا، وبعدها سينظر إلى المشاكل الإقليمية، وإيران.