طارق فهمي: لا أتوقع دعم جو بايدن لاتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل

طارق فهمي: لا أتوقع دعم جو بايدن لاتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل
السبت 23/يناير/2021 - 10:05 م
داليا الحسين
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يتوقع قيام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد يلجأ بدعم أي اتفاقيات سلام جديدة بين دول الخليج وإسرائيل، موضحًا أنه سيترك سيترك الاختيار للدول، ولن يمارس أي ضغوط من أجل إتمام اتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إدارة بادين كلاسيكية محافظة، منوها أن بايدن لن يخاطر بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج خصوصا في هذا التوقيت.
ولفت "فهمي"، إلى أن إدارة بايدن تتعامل مع إيران على أنها دولة من السهل استيعابها، وتغيير السلوك الايراني في المنطقة، ولكن حتى الآن لا توجد معلومة صريحة وواضحة حول دعوة أمريكا إلى حوال إقلمي مع إيران ودول المنطقة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن جو بايدن سيقوم أولا بتوطيد علاقته بدول اوروبا وروسيا، وبعدها سينظر إلى المشاكل الإقليمية، وإيران.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إدارة بادين كلاسيكية محافظة، منوها أن بايدن لن يخاطر بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج خصوصا في هذا التوقيت.
ولفت "فهمي"، إلى أن إدارة بايدن تتعامل مع إيران على أنها دولة من السهل استيعابها، وتغيير السلوك الايراني في المنطقة، ولكن حتى الآن لا توجد معلومة صريحة وواضحة حول دعوة أمريكا إلى حوال إقلمي مع إيران ودول المنطقة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن جو بايدن سيقوم أولا بتوطيد علاقته بدول اوروبا وروسيا، وبعدها سينظر إلى المشاكل الإقليمية، وإيران.
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