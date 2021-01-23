في عيد ميلادها.. تعرف على بدايات عايدة رياض الفنية

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يحل اليوم الثالث والعشرين من يناير عيد ميلاد الفنانة عايدة رياض التي تتمع بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمها في قلوب جمهورها ومحبيها.



فهي لها شقيقان هما سمير ورجب، بالإضافة إلى شقيقتها هدى، زوجة كابتن نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر اللاعب الدولي حسن شحاتة.

وفي السطور الآتية يكشف لكم "الفجر الفني" بدايات عايدة رياض الفنية.



بدأت حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية في عمر 14 عامًا، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولى بها وقدمت بعدها عدة أدوار صغيرة، إلى أن قدمت دورا كبيرا في "مع تحياتي لأستاذي العزيز" مع المخرج أحمد ياسين.



كما قدمت للتلفزيون مسلسلات "بريق السحاب، وحارة المحروسة، والمال والبنون، ومارد الجبل، ولعبة الحب والانتقام، وليالي الحلمية"، وفي رصيدها أكثر من 200 عمل.



يشار أن الفنانة عايدة رياض تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "طلقتلك نفسي"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث،

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول الأعمال الاجتماعية التي تتخللها العديد من الأحداث الدرامية والكوميدية،و يناقش القضايا الحياتية في الحياة الزوجية،والمسلسل مكون من 30 حلقة.



مسلسل "طلقتلك نفسي" يضم مجموعة من الشباب منهم أحمد عصام، كارولين عزمي، هاجر أحمد،بجانب عدد كبير من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان بيومي فؤاد، وهو من قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.