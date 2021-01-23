الدولار يقفز أمام الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 23/يناير/2021 - 10:03 م
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

حقتت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وأظهرت تعاملات البنك المركزي، أن الدولار الأمريكي ارتفع بقيمة 4 قروش مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي؛ ليسجل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقارنة 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع التى حققها عند بدايته.

 

 

وعلى صعيد باقي البنوك فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه  بقيمة قرشا واحد عن اسعار البنك المركزي، حيث وصل إلى مستويات 15.68  و15.78 جنيه للبيع في بنوك كلا من بنك مصر ايران  والبنك الأهلى الكويتي وبنك التعمير والأسكان والمصرف المتحد وبنك كريدي اجريكول.

 

وارتفع إلى مستويات 15.67 جنيه للشراء  و15.77 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولى  والأهلى اليوناني  وبنك الأسكندرية.

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