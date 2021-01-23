شاهد.. تدريب الفرق الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي بمستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق

السبت 23/يناير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
سمر السيد
انطلقت دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوي المتقدم للفرق الطبية بمستشفي الأمراض الصدرية والحميات بالزقازيق، والتي إستمرت لمدة يومان علي التوالي، وذلك بقاعة الإجتماعات بمستشفي الحميات بالزقازيق، بإشراف مدير المستشفي.

حيث قام الدكتور إمام محمد البنا مدرس مساعد بجمعية القلب الأمريكية وإستشاري العناية المركزة، بتدريب الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض، علي أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الفئات العمرية المختلفة للمرضي، وتم شرح خطوات الإنعاش القلبي، وأنواع الممرات الهوائية، كما تم تنفيذ تديب عملي للفرق الطبية علي كيفية إسعاف الحالات المصابة، وكيفية تركيب الممرات الهوائية المختلفة، كما تم التوعية بأهمية التعاون بين الفريق الطبي، وكيفية توزيع المهام والأدوار بينهم بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى، كما تم عرض أهم الأدوية وخصائصها، والجرعات الدوائية المطلوبة وفقا لحالة كل مريض.

قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للأرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي.

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