عضو تنسيقية الأحزاب: مجمع الحديد والصلب يخسر كل صباح ٣ ملايين جنيه

عضو تنسيقية الأحزاب: مجمع الحديد والصلب يخسر كل صباح ٣ ملايين جنيه
السبت 23/يناير/2021 - 09:54 م
عضو تنسيقية الأحزاب: مجمع الحديد والصلب يخسر كل ص
قال النائب البرلماني محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجمع الحديد والصلب يخسر سنويا مليار ونصف جنيه، موضحا أن المجمع يخسر صباح كل يوم ٣ ملايين جنيه.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تقرير الشركة نفسها تحدث عن أن المعدات متقادمة وترجع لفترة الستينيات، لافتا إلى أن إنتاجية الشركة لا يتجاوز ٦٪ من المقدر لها، و٩٤ ٪ من باقي وقتها مهدر في الاعطال.
وواصل أن ٨٠ ٪ من الإنتاج غير مطابق للمواصفات، موضحا أن طن الحديد يتم تصنيعه في الحديد والصلب بتكلفة ١٩ ألف جنيه ويباع ب ٧٠٠٠ جنيه.
وواصل أن العمالة الشتابة في المجمع لا تتجاوز ١١٤ عامل، وباقية الـ ٧٠٠٠ عامل اعمارهم من ٥٠ إلى ٦٠ عاما، وبالتالي العامل المقدر له إنتاج ٤٨ طنا، ينتج ١٥ فقط.
ولفت إلى أن الشركة ليس لديها حصر كامل لممتلكاتها، وترغب في تخفيض. تكلفة الغاز والكهرباء والفحم ٣ سنوات لكي تتمكن من تحقيق الإنتاج.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تقرير الشركة نفسها تحدث عن أن المعدات متقادمة وترجع لفترة الستينيات، لافتا إلى أن إنتاجية الشركة لا يتجاوز ٦٪ من المقدر لها، و٩٤ ٪ من باقي وقتها مهدر في الاعطال.
وواصل أن ٨٠ ٪ من الإنتاج غير مطابق للمواصفات، موضحا أن طن الحديد يتم تصنيعه في الحديد والصلب بتكلفة ١٩ ألف جنيه ويباع ب ٧٠٠٠ جنيه.
وواصل أن العمالة الشتابة في المجمع لا تتجاوز ١١٤ عامل، وباقية الـ ٧٠٠٠ عامل اعمارهم من ٥٠ إلى ٦٠ عاما، وبالتالي العامل المقدر له إنتاج ٤٨ طنا، ينتج ١٥ فقط.
ولفت إلى أن الشركة ليس لديها حصر كامل لممتلكاتها، وترغب في تخفيض. تكلفة الغاز والكهرباء والفحم ٣ سنوات لكي تتمكن من تحقيق الإنتاج.