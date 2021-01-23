عضو تنسيقية الأحزاب: مجمع الحديد والصلب يخسر كل صباح ٣ ملايين جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
عضو تنسيقية الأحزاب: مجمع الحديد والصلب يخسر كل ص
قال النائب البرلماني محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجمع الحديد والصلب يخسر سنويا مليار ونصف جنيه، موضحا أن المجمع يخسر صباح كل يوم ٣ ملايين جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تقرير الشركة نفسها تحدث عن أن المعدات متقادمة وترجع لفترة الستينيات، لافتا إلى أن إنتاجية الشركة لا يتجاوز ٦٪ من المقدر لها، و٩٤ ٪ من باقي وقتها مهدر في الاعطال.

وواصل أن ٨٠ ٪ من الإنتاج غير مطابق للمواصفات، موضحا أن طن الحديد يتم تصنيعه في الحديد والصلب بتكلفة ١٩ ألف جنيه ويباع ب ٧٠٠٠ جنيه.

وواصل أن العمالة الشتابة في المجمع لا تتجاوز ١١٤ عامل، وباقية الـ ٧٠٠٠ عامل اعمارهم من ٥٠ إلى ٦٠ عاما، وبالتالي العامل المقدر له إنتاج ٤٨ طنا، ينتج ١٥ فقط.

ولفت إلى أن الشركة ليس لديها حصر كامل لممتلكاتها، وترغب في تخفيض. تكلفة الغاز والكهرباء والفحم ٣ سنوات لكي تتمكن من تحقيق الإنتاج.

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