تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوي

الأحد 24/يناير/2021 - 04:43 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
محمود الجلاد
قال الدكتور أحمد شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، إن حالتها حالتها الصحية تحسنت، خلال اليومين الماضيين بعد دخولها إحدى المستفيات الحكومية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد الكحلاوي في تصريحات خاصة، إن العاملين في المستشفى أدوا دورهم بشكل كبير، مطالبا الجميع بالدعاء لهم لأنها في أمس الحاجة حتى ينجيها الله من المرض وهذه الجائحة الكبيرة.

وأشار إلى أنها كان لديها ضيق في الشعب الهوائية ما تسبب في التباس الأمر مع بداية وعكتها الصحية وعدم التأكد من إصابتها بكورونا، وبعد تأكيد إصابتها تم نقلها للرعاية المركزة لتلقى العلاج.

وكانت الدكتورة مروة ياسين، نشرت بوست دعاء بالشفاء وطلبت من محبي الدكتورة عبلة قراءة الدعاء بنية شفاء والدتها، والدعاء كالتالي: 

«اللهم إني عبدك وبك أملي، وأنت رجائي؛ وسيدنا وحبيبنا وجدنا وحبيبك ونبيك المجتبى -صلى الله عليه وسلم- شفيعي عندك؛ أمنا الحبيبة الغالية أمتك عبلة الكحلاوي فقيرة إلى عفوك وعافيتك ورحمتك، فاللهم بحق سيدنا محمد نبيك -صلى الله عليه وسلم- وبحق اسمك الرؤوف الرحيم؛ الشافي المعافي اجعل الشفاء في جسدها، واليقين في قلبها، والنور في بصرها، والشكر في صدرها، وذكرك بالليل والنهار مابَقِيَت على لسانها، وارزقها منك رزقًا غير محظورٍ ولا ممنوعٍ. 

يذكر أنّ الدكتورة عبلة الكحلاوي، أصيبت بفيروس كورونا قبل عدة أيام، وتدهورت حالتها الصحية ونقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة.

والدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

جمعية الباقيات الصالحات
وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر، واوضحت الجمعية في تعريفها على موقعها الرسمي، أنّها تقدم الدعم الكامل في مختلف المجالات سواء الإنسانية أو الاجتماعية، مثل الاهتمام والرعاية الطبية الكاملة لمريض ألزهايمر، سرطان الأطفال، المساعدات والقوافل الطبية لقرى ومحافظات مصر، تطوير العشوائيات، تجهيز العرائس ومجمع ومستشفى الباقيات الصالحات.

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