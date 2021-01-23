كان يعتقد أن الشخص الأعسر في العصور القديمة هو شاذ غوير طبيعي مقارنته بمستخدمي اليد اليمنى، ولكن هناك العديد من المعلومات والحقائق المذهلة عن مستخدمي اليد اليسرى، وهي:





معلومات وحقائق صادمة عن الشخص الأعسر





نسبة أصحاب اليد اليسرى عالميا





تصل نسبتهم على مستوى العالم إلى 10% فقط، وقد أكدت العديد من الدراسات أن سبب استخدام البعض ليده اليسرى يرجع لضغوط في المجتمع تؤدي إلى عدم التعاون بين أطرافه أو السماح لهم باستخدام ذات الأدوات، وكذلك زيادة المنافسة بين أفراد المجتمع.





أسباب استخدام اليد اليسرى





هناك دراسات أكدت أن 25% من أصحاب اليد اليسرى نتيجة سمات وراثية لديهم، بينما هناك دراسات أخرى أشارت إلى غير ذلك حيث أرجعت تلك الخاصية إلى التشوهات الجينية والتنموية لدى هؤلاء الأشخاص، تلك الدراسات ادعت أنهم أكثر عرضة للاضطرابات النفسية.





الأخطار التي يتعرضون لها





يقتل كل عام نحو 2500 شخص نتيجة استخدامهم معدات وأدوات مجهزة ومعدة لأصحاب اليد اليمنى، كما ترتفع نسبة الإصابات بينهم، فعلى سبيل المثال يتعرض 32% منهم للإصابة أثناء ممارسة الرياضة، بينما تتعرض نسبة 10% منهم لمخاطر أكثر أثناء قيادة السيارة.





نسبتهم أكبر في الأطفال الخدج





تزداد نسبتهم بشكل كبير في الأطفال الخدج -أولئك الذين يولدون مبكرا- حيث وجد من خلال الدراسات المتعددة أن 54% من هؤلاء الأطفال يستخدمون يدهم اليسرى فيما بعد، وترى تلك الدراسات أن السبب في ذلك هو حدوث خلل في الدماغ في المنطقة المسئولة عن استخدام إحدى اليدين بسبب الولادة المبكرة.





أكثر ذكاء من أصحاب اليد اليمنى





أكدت الدراسات أن نسبة ذكائهم تكون أعلى، وأن نسبة كبيرة منهم لديهم مستوى ذكاء أعلى من 140 بعدد يفوق نظرائهم من أصحاب اليد اليمنى، وهو ما يجعلنا نلاحظ وجود عدد لا بأس به من المفكرين والمبدعين من أصحاب اليد اليسرى مثل أينشتاين ونيوتن ودارون وفرانكلين.





علاقتهم بمرض الفصام





وجد أن 40% من المصابين بمرض الفصام على مستوى العالم هم من الأشخاص ذوي اليد اليسرى، وهو ما أثبته الدكتور جادوين ويب في دراسات مطولة له.





أسرع في الحركة





من سمات أصحاب اليد اليسرى أنهم أسرع في الحركة، ولديهم رد فعل أسرع من أصحاب اليد اليمنى، وهذا يتضح في المهارات اليدوية بالمقارنة بين الطرفين، وكذلك في الألعاب الرياضية فتجد صاحب اليد اليسرى يتميز بالسرعة والمهارة.





رواتبهم أقل من أصحاب اليد اليمنى





أبرزت الأرقام والإحصائيات أن رواتب أصحاب اليد اليسرى أقل من هؤلاء الذين يستخدمون يدهم اليمنى، وأرجعت الدراسات ذلك إلى أنهم يكونون أقل تحصيلا منهم في المهارات المعرفية والنظرية وفي الأعمال الكتابية، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل العاطفية والنفسية والتي تؤثر على أدائهم الوظيفي بشكل كبير كما أنهم يعانون صعوبات في التعلم مقارنة بالآخرين.





أكثر خوفا من الآخرين





الخوف هو إحدى سمات أصحاب اليد اليسرى، حيث أجرت الباحثة كارولين تشودري بحثا في هذا النطاق، بعد أن عرضت فيلم رعب لمشاهدين من الطرفين، فكانت ردود أفعال أصحاب اليد اليسرى تعبر عن خوفهم وذعرهم مقارنة بأصحاب اليد اليمنى.





أكثر إبداعا





أثبتت الدراسات أن الشخص الأيسر أكثر إبداعًا، حيث قام الباحث الأمريكي مايك نيكولز بدراسة على 5000 طفل، تبين أن أصحاب اليد اليمنى أكثر إبداعا من ذوي اليد اليسرى، كما أكد نيكولز أن ذكاءهم وإبداعهم يقل بسرعة أثناء ممارستهم أحد الأعمال.





مزاجهم سيئ وسريعو الانفعال





إحدى سمات أصحاب اليد اليسرى والتي تبرز بشكل كبير لدى العديد منهم، حيث يبدون في المواقف التي يتعرضون لها أكثر انفعالا، ووفقا لدراسة أجرتها روث بروبر فهم أكثر غضبا من الآخرين وأكثر عرضة للمشاعر السلبية، ويعود ذلك أيضا -وفقا لبعض التفسيرات- إلى تغيرات دماغية مرتبطة بالتحول لديهم من استخدام اليد اليسرى بدلا من اليمنى.





اليوم العالمي لذوي اليد اليسرى





منذ عام 1979 ويحتفل بهذا اليوم في الثالث عشر من أغسطس من كل عام، ويهدف إلى توعية المجتمع باحتياجات أصحاب اليد اليسرى وكيفية التعامل مع الأطفال الذين لديهم نفس الخاصية، وكذلك لمحاولة منع المضايقات التي يتعرضون لها في عالم يسيطر عليه أصحاب اليد اليمنى.





مشاهير أصحاب اليد اليسرى



