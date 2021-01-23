"خطة إخوانية مدعومة من قطر"..الباز يكشف مؤامرة حزب أمل مصر ضد الدولة

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كشف الدكتور محمد الباز عن مخطط يدبرمن جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.



وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هناك حزب مجهول تحت التأسيس اسمه أمل مصر، موضحا أن هذا الحزب أعلن عن انه سيستدعي محامية أمريكية لتحريك بلاغ للنائب العام المصري. تتهم الرئيس السيسي بالخيانة العظمى.



ونوه الباز، إلى أن قناة الجزيرة القطرية روجت لهذا الامر، قالت إن محامية أمريكية ستقاضي السيسي بتهمة الخيانة العظمى.



ولفت الباز إلى ان الإعلامي التركي الناطق بالعربية ويدعى طارق قاسم، فضح امر هذا الحزب، منوها إلى ان قاسم كشف في تدوينة لها ان ما يفعله هذا الحزب هو ضرب من ضروب الخيانة لأنه يستقوي بدولة اجنبية على دولته.



وتابع الباز، أن طارق قاسم كشف أن هناك مخطط من جماعة الإخوان مدعوم من قطروهوالزج بالإخوان في أحزاب مدنية واجهتها ليبرالية وباطنها فيه الإخوان، للهجوم على الدولة المصرية