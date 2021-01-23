"خطة إخوانية مدعومة من قطر"..الباز يكشف مؤامرة حزب أمل مصر ضد الدولة

"خطة إخوانية مدعومة من قطر"..الباز يكشف مؤامرة حزب أمل مصر ضد الدولة
السبت 23/يناير/2021 - 09:38 م
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد الباز عن مخطط يدبرمن جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هناك حزب مجهول تحت التأسيس اسمه أمل مصر، موضحا أن هذا الحزب أعلن عن انه سيستدعي محامية أمريكية لتحريك بلاغ للنائب العام المصري. تتهم الرئيس السيسي بالخيانة العظمى.
ونوه الباز، إلى أن قناة الجزيرة القطرية روجت لهذا الامر، قالت إن محامية أمريكية ستقاضي السيسي بتهمة الخيانة العظمى.
ولفت الباز إلى ان الإعلامي التركي الناطق بالعربية ويدعى طارق قاسم، فضح امر هذا الحزب، منوها إلى ان قاسم كشف في تدوينة لها ان ما يفعله هذا الحزب هو ضرب من ضروب الخيانة لأنه يستقوي بدولة اجنبية على دولته.
وتابع الباز، أن طارق قاسم كشف أن هناك مخطط من جماعة الإخوان مدعوم من قطروهوالزج بالإخوان في أحزاب مدنية واجهتها ليبرالية وباطنها فيه الإخوان، للهجوم على الدولة المصرية
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هناك حزب مجهول تحت التأسيس اسمه أمل مصر، موضحا أن هذا الحزب أعلن عن انه سيستدعي محامية أمريكية لتحريك بلاغ للنائب العام المصري. تتهم الرئيس السيسي بالخيانة العظمى.
ونوه الباز، إلى أن قناة الجزيرة القطرية روجت لهذا الامر، قالت إن محامية أمريكية ستقاضي السيسي بتهمة الخيانة العظمى.
ولفت الباز إلى ان الإعلامي التركي الناطق بالعربية ويدعى طارق قاسم، فضح امر هذا الحزب، منوها إلى ان قاسم كشف في تدوينة لها ان ما يفعله هذا الحزب هو ضرب من ضروب الخيانة لأنه يستقوي بدولة اجنبية على دولته.
وتابع الباز، أن طارق قاسم كشف أن هناك مخطط من جماعة الإخوان مدعوم من قطروهوالزج بالإخوان في أحزاب مدنية واجهتها ليبرالية وباطنها فيه الإخوان، للهجوم على الدولة المصرية
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا