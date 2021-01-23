الباز: "مسألة كل عيل بييجي برزقه خرافة وكلام مش صحيح" (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الدكتور محمد الباز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي تحدث بكل شفافية وأجاب على تساؤلات الناس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس يقرأ يوميا تقارير عن اهتمامات الناس، وما يقوله المواطنون في الشارع، لما فيه السخرية والنقد على الأداء.

وتابع: "الرئيس قال هناك لجنة مجلس الوزراء تقيِّم كل المشروعات وترى القروض المناسبة، وهناك تخطيط ودراسة لكل المشروعات، وقال الفلوس مش مرمية في الارض، ودة رد كافي على تساؤلات الناس حول سبب القروض وطرق سدادها".

وأوضح "الباز"، أن الرئيس قال: "هتسألوني عن التعليم هسألكم على تحديد النسل"، والبعض تحدث على هذا التصريح، ورد البعض "العيال بتيجي برزقها".

وعلق قائلا: "مسألة كل عيل بييجي برزقه خرافة وكلام مش صحيح، لأن النبي سيتباهي بالأمة عندما تكون قوية وفاعلة، ولها تأثير على العالم، ومن غير المعقول أن نكون أمة عالة على العالم والرسول هيتباها بنا ونحن ضعفاء".

وواصل: "لو كل عيل بييجي برزقه مكناش شوفنا الفقر دة كله، والضعف والعوز دة، هل احنا المفروض نبقى كتير ونبقى عالة على البشرية؟".

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