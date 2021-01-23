الباز: "مسألة كل عيل بييجي برزقه خرافة وكلام مش صحيح" (فيديو)

الباز: "مسألة كل عيل بييجي برزقه خرافة وكلام مش صحيح" (فيديو)
السبت 23/يناير/2021 - 09:37 م
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد الباز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي تحدث بكل شفافية وأجاب على تساؤلات الناس.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس يقرأ يوميا تقارير عن اهتمامات الناس، وما يقوله المواطنون في الشارع، لما فيه السخرية والنقد على الأداء.
وتابع: "الرئيس قال هناك لجنة مجلس الوزراء تقيِّم كل المشروعات وترى القروض المناسبة، وهناك تخطيط ودراسة لكل المشروعات، وقال الفلوس مش مرمية في الارض، ودة رد كافي على تساؤلات الناس حول سبب القروض وطرق سدادها".
وأوضح "الباز"، أن الرئيس قال: "هتسألوني عن التعليم هسألكم على تحديد النسل"، والبعض تحدث على هذا التصريح، ورد البعض "العيال بتيجي برزقها".
وعلق قائلا: "مسألة كل عيل بييجي برزقه خرافة وكلام مش صحيح، لأن النبي سيتباهي بالأمة عندما تكون قوية وفاعلة، ولها تأثير على العالم، ومن غير المعقول أن نكون أمة عالة على العالم والرسول هيتباها بنا ونحن ضعفاء".
وواصل: "لو كل عيل بييجي برزقه مكناش شوفنا الفقر دة كله، والضعف والعوز دة، هل احنا المفروض نبقى كتير ونبقى عالة على البشرية؟".
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