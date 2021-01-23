الزراعة: 80% من إنتاجنا من الأسماك يأتي من مزارع الاستزراع

السبت 23/يناير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروعات الاستزراع السمكي تقوم على توفير بيئة مماثلة للأسماك لتعيش فيها وبالتالي يتم التوسع الأفقي والرأسي في هذه المشروعات.

وأضاف "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الكميات من مزارع الاستزراع السمكي.

وأشار إلى أن هذه الكميات تعمل على تعظيم الإنتاج وتعطي فرصة كبيرة لتنوع الأسماك ووجود فائض للتصدير إلى السوق الخارجي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة أن 85% من احتياجات الشعب من الأسماك يتم توفيرها محليًا.

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