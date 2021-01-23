هيئة الثروة السمكية: نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات

السبت 23/يناير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي من المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع عالية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع "الفيروز"، مشروع عملاق على 30 الف فدان، ومقسمة على عدة مراحل، الأولى قائمة على الاستزراع السمكي على مساحة 5 الاف فنادن، تقوم بإنتاج 13 ألف طن من اسماك المياة المالحة، والمرحلة الثانية ستكون عبارة عن بحيرات صغيرة على مساحة 10 الاف فدان وستكون مخصصة للصيد الحر.

وأضاف "مصيلحي"، أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات، بعد الانتهاء من مشروعات الاستزراع السمكي، موضحًا أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك، وتستهلك 2 مليون و500 ألف طن، وخلال 5 سنوات سنكون نجحنا في سد الفجوة بين المنتج والمستهلك.

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