هيئة الثروة السمكية: نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات

هيئة الثروة السمكية: نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات
السبت 23/يناير/2021 - 09:35 م
داليا الحسين
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي من المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع عالية.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع "الفيروز"، مشروع عملاق على 30 الف فدان، ومقسمة على عدة مراحل، الأولى قائمة على الاستزراع السمكي على مساحة 5 الاف فنادن، تقوم بإنتاج 13 ألف طن من اسماك المياة المالحة، والمرحلة الثانية ستكون عبارة عن بحيرات صغيرة على مساحة 10 الاف فدان وستكون مخصصة للصيد الحر.
وأضاف "مصيلحي"، أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات، بعد الانتهاء من مشروعات الاستزراع السمكي، موضحًا أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك، وتستهلك 2 مليون و500 ألف طن، وخلال 5 سنوات سنكون نجحنا في سد الفجوة بين المنتج والمستهلك.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع "الفيروز"، مشروع عملاق على 30 الف فدان، ومقسمة على عدة مراحل، الأولى قائمة على الاستزراع السمكي على مساحة 5 الاف فنادن، تقوم بإنتاج 13 ألف طن من اسماك المياة المالحة، والمرحلة الثانية ستكون عبارة عن بحيرات صغيرة على مساحة 10 الاف فدان وستكون مخصصة للصيد الحر.
وأضاف "مصيلحي"، أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات، بعد الانتهاء من مشروعات الاستزراع السمكي، موضحًا أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك، وتستهلك 2 مليون و500 ألف طن، وخلال 5 سنوات سنكون نجحنا في سد الفجوة بين المنتج والمستهلك.