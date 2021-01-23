الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

السبت 23/يناير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وجاء نص البيان على النحو التالي :-
"تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".

"وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو في ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة" .

"كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التي ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

وتشدد إدارة النادي على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره.

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