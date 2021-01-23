احذر من هذه الأخطاء الشائعة.. قد تؤدي إلى الطلاق

لا تخلو البيوت من المشاكل الزوجية، وهناك الكثير من الأخطاء الشائعة، التي يرتكبها الرجل في حق زوجاتهم، ونقدم لكم فيما يلي، أخطاء تؤدي إلى الطلاق .





أخطاء تؤدي إلى الطلاق





لا تترك زوجتك وحيدة





ضغوط الحياة قد تفرض على الزوج العمل لأوقات طويلة، وتظل الزوجة في هذه الحالة وحيدة أغلب الوقت.





وقد تزيد المشكلة سوءًا عند رغبة الزوج في تمضية وقته بعد العمل كل مرة أمام التلفاز فقط أو مع أصدقائه، أو الخلود للنوم سريعًا دون مراعاة أن زوجته ترغب أيضًا في الجلوس معه قليلًا.





عدم الاهتمام بالزوجة





يظن بعض الرجال، أن التحدث إلى الزوجتة لبضع دقائق في اليوم كافٍ لشعورها بالقرب، وأن أكثر ما يشعرها باهتمامه بها هو وقت اقترابه منها عند العلاقة الحميمة.





لكن ما يحدث في هذه الحالة هو العكس، وذلك لأن الزوجة تظن أن أهميتها عند زوجها تنحصر فقط في وقت العلاقة ما يؤدي إلى نفورها منها.





تصيد الأخطاء الدائم للزوجة





لا يخلو إنسان من العيوب والأخطاء، لكن محاولة الزوج تصحيح أخطاء زوجته باستمرار وبطريقة تشعرها دائمًا أنها مليئة بالعيوب ولا تصلح لأن تكون في المكان الموجودة فيه الآن، يؤدي إلى خلق عداوة بين الطرفين، وقد تنتهي على الأغلب بحدوث نزاع بين الزوجين.





عدم الاعتذار للزوجة





استكمالًا للنقطة السابقة، فمن المفترض عند وقوع أي طرف في خطأ ما أن يعتذر الطرف الآخر، لكن عند رفض الزوج الاعتذار دائمًا عن خطئه خاصة إذا كان هذا الخطأ في حق زوجته ظنًّا منه أنه سيظهر بشخصية ضعيفة أمامها، لن يؤدي إلا لزيادة الخلاف بينهما أكثر.





لا تستخف بمشاعر الزوجة





خاصة إذا كانت الزوجة في حاجة دائمة للشعور بالأمان، أو أنها تخاف من حدوث شيء معين وعدم أخذ ذلك على محمل الجد.





وأكثر مثال يمكن أن يحدث في هذا الموقف تحدث الزوج عن رغبته في الزواج مرة أخرى أمام زوجته حتى وإن كان هذا على سبيل المزاح، رغم علمه جيدًا بمدى تأثير هذا الأمر عليها.





احذر من تجاهل تلميحات الزوجة





سواء كانت الزوجة ترغب في شيء معين ودائمًا ما تلمح له لزوجها، أو أنها تنزعج من تصرف لديه.





لكنها تفضل التلميح له بدلًا من إخباره مباشرة بذلك، وفي الحالتين تكون النتيجة تجاهل ما ترغب فيه.





الاهتمام بالجنس فقط ضمن أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى الطلاق





رغم أن زوجة ترغب في الشعور بأنها دائمًا مرغوب فيها وأنها ترضي زوجها تمامًا وقت العلاقة الجنسية.





إلا أن الإفراط في جعل أهميتها تنحصر فقط في هذه الأوقات التي يقضونها معًا خلال العلاقة.





وأن باقي حياتهما معًا ليست بتلك الأهمية، هو في الحقيقة شعور سيئ للغاية يمكن أن تشعر به المرأة.





عدم تحمل الزوج المسؤولية





من أكثر الأمور التي تجعل مكانة الزوج تهتز عند زوجته هو عدم تحمله للمسؤولية.



