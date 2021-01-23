الزراعة: الاهتمام بجودة إنتاج الأسماك أصبح اتجاه للدولة المصرية

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الاهتمام بجودة الإنتاج في كافة المشروعات أصبح إتجاه الدولة المصرية، منوها بأن الدولة تضخ اموال ضخمة في محطات معالجة المياه لتوفير مياه سليمة للأسماك.



وأشار "القرش"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على تطوير سبل تغذية الأسماك، سعيا وراء الحصول على جودة عالية للمنتج، فضلا على أنهم يعملون على زيادة المفرخات لتوفير الزريعة للمشروعات المختلفة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الاهتمام بجودة إنتاج الأسماك أصبح إتجاه الدولة المصرية.

