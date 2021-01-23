إصابة 6 حوامل بالسلالة الجديدة من كورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل، اليوم السبت 23 يناير، 6 حالات إصابة جديدة لسيدات حوامل بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي جرى اكتشافها في بريطانيا.

ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية عن وزارة الصحة، إنه تم اكتشاف 6 إصابات لنساء حوامل بالطفرة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا.

وجرى اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في جنوب شرق إنجلترا في 14 ديسمبر الماضي، لييتابع ظهور هذه السلالة في عدة دول من مختلف أنحاء العالم.

ووفقًا لموقع "ورلد ميتر"، فقد جرى تسجيل أكثر من 593 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، من بينها 4326 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19".